Prozess wegen schwerem Raub endet mit Freispruch

„Nicht damit gerechnet, dass ich das überstehe“

Dort sei er „beim Klodeckel“ wieder zu sich gekommen, sagte der 71-Jährige am Dienstag bei seiner Befragung. An einem Griff habe er sich im Anschluss in die Höhe katapultiert, ansonsten hätte es für ihn eng werden können. „Die haben sowieso nicht damit gerechnet, dass ich das lebendig überstehe“, erklärte der Mann. Das Opfer schleppte sich später in den Hof, wo es gefunden und von den Fesseln befreit wurde. Der Mann hatte Platzwunden am Kopf, eine Gehirnerschütterung, Rissquetschwunden, Abschürfungen sowie Prellungen erlitten und wurde im Krankenhaus behandelt.