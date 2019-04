Mit Baseballschläger versucht Fahrrad zu klauen

In der Nacht von Montag auf Dienstag nahmen Polizisten zwei Verdächtige war, welche an einem Fahrradschloss manipulierten. Das Fahrrad war im Bereich Lazarettgürtel an einem dortigen Fahrradständer mittels Sicherheitsschloss versperrt. Ein 16-Jähriger versuchte offensichtlich mit einem Baseballschläger das Fahrradschloss abzudrehen, während ein ebenfalls 16-Jähriger das Fahrrad festhielt.