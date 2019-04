Jeder dritte Lipgloss fiel bei „Öko-Test“ durch

In allen Lipglossen großer Hersteller konnten Paraffine nachgewiesen werden. Die werden aus Erdöl hergestellt, was sie ungeeignet für das Gleichgewicht unserer Haut macht. Als Konsequenz werden sie im Körper abgelagert. In einem Produkt wurde auch Tartrazin, ein allergieanregendes Mittel sowie Propylparaben entdeckt, das möglicherweise ähnlich wie ein Hormon wirkt.