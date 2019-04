Immer mehr Attacken gegen Muslime - warum?

Beschimpfungen auf offener Straße, ungezügelte Social-Media-Hasstiraden: Muslime werden auch in Österreich immer häufiger zur Zielscheibe von Attacken aller Art. Angesichts dieses traurigen Trends stellt Moderatorin Katia Wagner am Mittwochabend im krone.tv-Talk die Frage, was dagegen getan werden kann. Zu Gast im Studio sind neben weiteren Experten der Wiener Stadtrat und FPÖ-Bildungssprecher Maximilian Krauss, SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky sowie Asma Aiad, die die Spuckattacke gegen eine junge Muslima ins Netz stellte und damit den Anstoß für die Debatte gab. Der Livestream beginnt um 19 Uhr.