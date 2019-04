Russen proben Störung der Satelliten-Navigation

Satelliten-Navigationssysteme wie GPS kommen aus dem militärischen Bereich, werden aber längst auch zivil intensiv genutzt - am Smartphone, im Auto und in verschiedensten anderen Szenarien. Sie sind allerdings alles andere als unfehlbar, warnt der US-amerikanische Think Tank Center for Advanced Defense (C4ADS) in Washington. In den letzten Jahren habe man Hinweise darauf entdeckt, dass Russland Navigations- mit Störsignalen überlagern kann.