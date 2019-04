Wechsel an Spitze der Versicherungsagenten

Sein Nachfolger Alexander Schwarzbeck (42) ist seit 1997 in der Versicherungsbranche. 2009 wurde er Geschäftsführer der Versicherungsagentur Anif. Seit 2015 gehört er dem Ausschuss im Gremium der Versicherungsagenten an. Er wirkte nicht nur an der „ARGE Aus- und Weiterbildung“ mit, sondern wurde auch als BÖV-Prüfer für die Versicherungsagenten bestellt. Schwarzbeck ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.