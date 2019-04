IS-Kämpfer (27) will nicht zurück - Fall erledigt?

Der in kurdischer Gefangenschaft in Syrien sitzende mutmaßliche IS-Kämpfer aus Wien will offenbar nicht nach Österreich zurück. Der 27-jährige Azad G. habe „keinen Rückkehrwunsch geäußert“, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Dienstag. Damit seien beide Fälle von mutmaßlichen IS-Angehörigen in kurdischer Gefangenschaft geklärt.