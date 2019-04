Happy End für Tiger „Caruso“

„Caruso“ wurde demnach in einem Safaripark geboren, an einen Zirkus verkauft und landete im Alter von zwei Jahren in einem überfüllten Rettungszentrum in den Niederlanden. Heute ist der Tiger zwölf Jahre und angekommen: „Binnen weniger Minuten fühlte er sich bereits so wohl, dass er ein Bad in seinem Pool nahm.“ Zuvor habe er „eingesperrt in einen kleinen Käfig“ und unzureichend versorgt gelebt. Nach der Übernahme durch die Tierschutzorganisation hätten sich Stresssymptome immens gebessert, zudem wurde die Großkatze mehrmals operiert, um sie von starken Zahnschmerzen zu befreien.