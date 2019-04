Steve Gunn: „Ich will kein cooler Typ sein“

Du kommst ursprünglich aus Philadelphia und bist damals für dein Kunst- und Musikstudium an der Temple University nach New York gezogen. Hattest du selbst Momente, wo du dich als ein Unsichtbarer oder Vergessener gefühlt hast?

In Philadelphia fühlte ich mich nicht mehr so wohl, als ich älter und erwachsen wurde. Alle hingen immer in der gleichen Bar ab, dateten sich untereinander und erlebten eigentlich nichts. Es war eine total kleine Gemeinschaft und ich hatte Angst, dass ich auch in diese Muster verfalle und nur besoffen durch die Jahre krieche. Schon als Kind war ich ein Freund von Abgeschiedenheit und Entdeckungslust und New York erschien mir als perfekt dafür geeignet. Ich konnte dort anonym sein und machen was ich will, wann ich will, wo ich will. Künstlerisch, musikalisch und grafisch hat mich die Stadt magisch angezogen. Es ist einfach mein Platz und meine Quelle der Inspiration. Ich bin eben keiner, der die coolen Jungs sucht, aber ich mag die Energie der Stadt. Alles ist verschworen und lässt dir trotzdem genug Raum zur Entfaltung. Philadelphia ist ja nicht aus der Welt und komme immer wieder heim, aber in der Kunst- und Musikwelt war es unumgänglich, dorthin zu ziehen. Die Stadt gab mir einen ganz neuen Zugang, um zu experimentieren und mich in der Kunst zu finden. Ich hatte ein paar Freunde, die auch Musik machten und wir übten wie die Irren. Ich weiß nicht, ob ich ewig hier bleibe, aber ich fühle mich hier wohl und der Platz ist wichtig für meine Kreativität. Es ist interessant, von so vielen unterschiedlichen Menschen umgeben zu sein.