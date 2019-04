Wieder weniger Arbeitslose im Bundesland Salzburg

Der Einfluss der Saisoneffekte zeigt sich auch in anderen Arbeitsmarktdaten. Da der Tourismus verstärkt weibliche Arbeitskräfte beschäftigt, sind diese auch von der Saisonarbeitslosigkeit stärker betroffen, was zu einem Zuwachs der Arbeitslosigkeit bei Frauen um 2,7 Prozent geführt hat, während die Männerarbeitslosigkeit um 7,6 Prozent zurückgegangen ist. Auch die Zunahme der Arbeitslosigkeit bei über 50-Jährigen um insgesamt 2,0 Prozent bzw. 77 Personen geht vorwiegend auf die Saisonarbeitslosigkeit zurück. Selbstverständlich spiegelt sich die Situation auch in den Bezirken wieder: Innergebirg wurden Zuwächse im Pongau (+5,1%), im Pinzgau (+3,4%) und im Lungau (+2,2%) verzeichnet, während es im Flachgau (-9,0%), in der Stadt Salzburg (-5,6%) und im Tennengau (-4,6%) überproportionale Rückgänge gab.