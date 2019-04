Milwaukee vor Gewinn des Grunddurchgangs

Nicht nur die NBA-Postseason, sondern auch die Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) wird ohne Topstar LeBron James stattfinden. Der 34-jährige US-Amerikaner gab seinen WM-Verzicht am Montag bekannt. „King James“ will sich stattdessen den Dreharbeiten für den Animations-Actionfilm „Space Jam 2“ widmen, der am 16. Juli 2021 in die Kinos kommen soll.