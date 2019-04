Smarte Lautsprecher zeigen Mängel beim Datenschutz

Kein Lautsprecher besser als befriedigend

Fazit: Besser als befriedigend ist kein smarter Lautsprecher. Bei den Lautsprechern mit Alexa schnitten die beiden von Amazon selbst produzierten Speaker Echo Plus (Note 3,1) und Echo (3,2) am besten ab. An dritter Stelle landete der Sonos One (3,3). Unter den Lautsprechern, die mit Google Assistent laufen, erzielten der JBL Link 20 und der Onkyo Smart Speaker G3 VC-GX30 mit einer Note von je 3,4 das beste Ergebnist. Apples HomePod mit Siri wurde mit 3,7 benotet.