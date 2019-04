Mick Schumacher: Nur Verstappen war schneller!

Wegen Regens mussten die Übungsrunden auf dem Grand-Prix-Kurs in der Wüste von Sakhir für mehrere Stunden unterbrochen werden. Am Mittwoch wird Schumacher für Ferraris Partnerteam einen weiteren Testtag in einem Formel-1-Wagen bestreiten. Für Ferrari steigt dann der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel in den Wagen.