Sophie Turner: Viel weniger Gage als Kit Harington

„Durfte Haare nicht waschen“

Die 23-Jährige schaut in ihrem Interview auch auf die alten Folgen zurück. Die fünfte Staffel ist ihr besonders in Erinnerung - weil sie etwas „unglaublich Widerliches“ tun musste: „Ich war in einer Folge auf der Flucht, bin dabei durch Wälder gelaufen und durch Bäche geschwommen. Der Regisseur hat mich deshalb vorher angewiesen, dass ich mir zwei Wochen lang die Haare nicht waschen sollte. Es war so ekelhaft. Ich habe in der Zeit nur Hüte getragen.“