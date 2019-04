Klanglicht - The Festival of Sound and Vision

Bei Klanglicht 2019 präsentieren die Bühnen Graz so viele Projekte wie nie zuvor: Insgesamt 19 Installationen quer durch die Grazer Innenstadt von Karmeliterplatz bis Landhaushof, von Künstlerhaus über Hauptplatz und Herrengasse bis Murinsel und Kunsthaus sorgen für großes Staunen und leuchtende Augen! OchoReSotto entführen in eine leuchtende Parallelwelt in der Grazer Burg, Erwin Wurm verbiegt vor dem Orpheum die Realität, Onionlab sorgen für spektakuläre 3D-Erlebnisse und in der Herrengasse tut sich ein ganzes Wunderland auf. Noch ein Highlight zum fünften Jubiläum des Festivals: Erstmals werden auch alle Häuser der Bühnen Graz selbst bespielt! Mit der beeindruckenden Klang-Licht-Inszenierung „Transfiguration - Die Verwandlung“ in der Oper, Kunst zum Mitmachen im Next Liberty, leuchtendem Regen im Dom im Berg und einem Projekt von William Kentridge im Schauspielhaus werden die Bühnen Graz in neues Licht und grandiosen Sound getaucht.