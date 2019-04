Von Suizid gesprochen: Mann provozierte Unfall

Verdacht: Mordversuch

Die 24-Jährige und deren Sohn wurden schwer verletzt in das LKH Graz eingeliefert. Der Tatverdächtige, der sich am Vorfallsort äußerst aggressiv gegenüber den Rettungskräften verhielt, wurde mit einer schweren Schulterverletzung ebenfalls in das LKH Graz eingeliefert. Nachdem der Verdacht des versuchten Mordes gegeben war, wurde gegen den 24-Jährigen eine Festnahme ausgesprochen. Er ist derzeit nicht vernehmungsfähig und konnte somit noch nicht zum Tathergang befragt werden. Eine von der 24-Jährigen an der Unfallstelle zunächst behauptete Vergewaltigung durch ihren Freund hielt sie bei ihrer Einvernahme nicht aufrecht. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete weitere Erhebungen durch das Landeskriminalamt unter Beiziehung von Sachverständigen an.