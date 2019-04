„Ich habe immer meine Fitnessmatte dabei“

Krone: Sie sind seit Oktober des Vorjahres Chef von Intersport Österreich. Zur Gruppe gehören über 280 Standorte mit rund 3600 Mitarbeitern. Wo soll die Reise da hingehen?

Schmitz: Als Marktführer der Sportartikelbranche sind wir immer an neuen Standorten in Bestlagen interessiert. Wir expandieren kontinuierlich, aber nicht euphorisch. Im Frühjahr eröffnen wir zwei neue Filialen in Krems und Feldkirch. Bei weiteren Standorten sind wir aktuell in den abschließenden Verhandlungen.