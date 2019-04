Freund getötet, zerstückelt und in Säure aufgelöst

Wiener Polizei über Fall nicht informiert

Seltsam: Obwohl es zu dem Mord in Wien gekommen sein soll und der 31-Jährige wochenlang als vermisst galt, wurde die Wiener Polizei in keinster Weise informiert. „Die Ermittlungen werden von ungarischen Behörden geführt, diese sind mit der Staatsanwaltschaft Wien in Kontakt. Der Wiener Polizei war der Fall bislang weder bekannt, noch ist die LPD Wien in diesbezügliche Ermittlungen involviert. Es liegt in unserem Behördenbereich weder eine Anzeige, noch eine passende Abgängigkeitsanzeige zum kolportierten Vorfall vor“, so Polizeisprecher Harald Sörös am Dienstag.