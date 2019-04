Sekretärinnen in Kanzlei mit Messer attackiert

Der Tiroler kam am Montag um 15 Uhr in die Rechtsanwaltskanzlei in Innsbruck, um laut eigenen Angaben Geldgeschäfte abzuwickeln. Nachdem ihm eine Sekretärin (25) mitteilte, dass der Rechtsanwalt keine Zeit habe, zog der Mann ein Messer und verletzte die Frau im Gesicht. Durch die Schreie des Opfers kam eine zweite Sekretärin (31) in den Raum. Auch sie wurde mit dem Messer attackiert.