Uber bestellt und ins falsche Auto gestiegen - tot

Im Auto des Verhafteten waren Samanthas Blut und ihr Handy

Ein Verdächtiger ist in Haft: Nathaniel David Rowland (24) wurde in Zusammenhang mit dem Mord an Samantha festgenommen. Ihm werden Kidnapping und die Tötung der hübschen 21-Jährigen vorgeworfen, wie CNN berichtete. Darüber hinaus sei er, als er in seinem Wagen gestoppt worden war, vor der Polizei geflüchtet und habe Marihuana bei sich gehabt. Im Auto des Verdächtigen wurde Blut gefunden, das von Samantha stammt, obwohl Rowland offenbar versucht hatte, mit Tüchern und Bleiche die Spuren der Bluttat zu verwischen. Zudem stellten die Beamten Samanthas Handy bei ihm sicher.