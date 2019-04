17 Tote bei Brand auf illegalem Busbahnhof in Peru

Der Bürgermeister von Lima, Jorge Munoz, besuchte die Verletzten im Krankenhaus und kündigte eine Untersuchung des Dramas an. Er erinnerte daran, dass der Busbahnhof Fiori im Jänner 2018 unter anderem wegen Sicherheitsmängeln geschlossen worden war. Offenbar wurde er aber illegal weiterbetrieben. Der Bahnhof liegt im bevölkerungsreichen Bezirk San Martin de Porres. Von dort sollte der Bus am Sonntag in die Stadt Chiclayo im Norden des Landes fahren.