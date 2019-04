Eisenerz: Sanierung entlang B 115 um 2,4 „Mille“

Passend zu unserer Initiative „Sicherer Schulweg“ treibt das Verkehrsressort des Landes die Sanierung in Eisenerz weiter voran: Rund 2,4 Millionen Euro werden hier in Summe investiert. Viel Geld wird entlang der B 115, der Eisen Straße, in die Sicherheit der „schwächeren“ Verkehrsteilnehmer gesteckt.