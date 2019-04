Rätsel nach Unglück mit Schaukel in Kinderhort

Riesenaufregung am Montagnachmittag auf dem Spielplatz des Kindergartens Vogelweide in der Eiselsbergstraße in Wels. Wie berichtet, waren vier Hortmädchen, die sich auf einer Netzschaukel vergnügt hatten, plötzlich zu Boden gestürzt. Ein Kettenanker war gerissen. Die zum Teil schwer verletzten Kinder wurden ins Spital gebracht. Die Schaukel war zuletzt im Juli 2018 gewartet worden.