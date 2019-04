Polnische Priester verbrennen Harry-Potter-Bücher

In der polnischen Stadt Danzig haben am Sonntag katholische Priester Bücher verbrannt, die sie für gotteslästerlich halten, darunter auch Harry-Potter-Bände der britischen Autorin J.K. Rowling. „Wir gehorchen dem Wort Gottes“, erklärten die Priester in einem Facebook-Post, der Fotos der Bücherverbrennung zeigt und aus dem Alten Testament zitiert.