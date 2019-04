Armstrong kassierte bei Comeback 2009 kräftig ab

Der wegen Dopings lebenslang gesperrte ehemalige Radprofi Lance Armstrong hat sich sein Comeback im Jahr 2009 gut entlohnen lassen. Die Regierung des Bundesstaates South Australia hat dem Amerikaner 1,5 Millionen australische Dollar (948.000 Euro) für seinen ersten Renneinsatz bei der Tour Down Under bezahlt. Das teilte der dortige Finanzminister Rob Lucas am Montag mit.