Modegeschäft und Lokal in geschäftlicher Symbiose

„Da sich unsere Betriebe in unmittelbarer Nähe am Hauptplatz befinden, bieten wir unseren Kunden an Samstagen einen lukrativen Bonus an“, erläutern die beiden Jungunternehmer. So bekommen „lokal“- Kunden am Samstag bis 13 Uhr für einen Einkauf bei „Kellerer Fashion“ einen Sonderrabatt, und umgekehrt spendiert das Modehaus seinen Kunden wiederum ein Getränk in der Kaffebar von Yasmin Fritz, die im Rahmen dieser Aktion erstmals auch ein Frühstücks-Angebot an die Völkermarkter richtet.