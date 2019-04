So knipsen Sie bessere Fotos bei starker Sonne

3. Sonne im Rücken oder von vorne?

Wägen Sie ab, ob Sie die Sonne als eher Lichtquelle von vorne, im Rücken, oder von der Seite kommend nutzen wollen. Wenn möglich, passen Sie Ihre Position bzw. die des Motivs so an, dass die Schatten für Sie am besten passen. Häufig lassen sich mit der Sonne im Rücken angenehmer anzusehende Resultate erzielen. Wer bewusst überbelichtet, Silhouetten erzielen oder Reflexe im Bild erzeugen möchte, kann seine Motive und Models zwischen sich und der Sonne positionieren (also absichtlich eine frontale Lichtquelle nutzen). Auch in diesen Fällen sollte die Sonne jedoch nicht direkt in das Handy-Objektiv scheinen.