Schlägerei auf Berghütte: Polizei kam mit Gondel

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Tirol: Mit der Seilbahn mussten die Beamten am Samstagabend zum Einsatzort auf eine Berghütte im hinteren Zillertal fahren, nachdem sich einige Burschen nach einer ausgiebigen Zecherei und einem „Höhenrausch“ im wahrsten Sinne des Wortes mächtig in die Haare gerieten. Die Ermittlungen laufen.