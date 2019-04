Lukas und „Falco“ planen großen Coup in Hollywood

„Krone“: Herr Pratschker, Sie brechen demnächst neuerlich in die USA auf. „Falco“ ist knapp zehn Jahre alt, also fast in Hunde-Pension. Wie läuft die Reise ab?

Lukas Pratschker: Die Produzenten haben uns die vergangenen Jahre immer wieder eingeladen, bei der Show mitzumachen. Bisher war es aber unmöglich, dass „Falco“ in der Kabine mitfliegen darf. Und im Gepäckraum hätte ich ihm die Reise nie und nimmer zugemutet. Jetzt darf er als „Service Dog“, also als Begleithund, mit. Er schläft eigentlich die zwölf Stunden durch. Auch der Trubel vor Ort stört ihn gar nicht, er ist sehr ruhig.