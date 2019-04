Auch das Land Tirol testet Abbiege-Assistenten

Alle Nutzfahrzeuge sollen nachgerüstet werden

In den nächsten Monaten sollen deshalb die am Markt erhältlichen Assistenzsysteme an einem landeseigenen Lkw getestet und - bei Praxistauglichkeit - alle Nutzfahrzeuge des Landes entsprechend nachgerüstet werden. „Ich denke, das ist ein praxistauglicher Vorschlag der Regierungsparteien, der auch dem entspricht, was die Opposition zuletzt im Landtag gefordert hat“, sagt Mingler mit Verweis auf einen ähnlich lautenden Antrag von Neos und SPÖ.