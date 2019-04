Forscher bauen künstliches Bakterien-Erbgut

Noch existiert „Caulobacter crescentus-2.0“ nur als großes Erbgutmolekül, nicht als Organismus. Doch die Herstellung dieses komplett künstlichen Bakterienerbguts könnte die Biotechnologie umkrempeln, berichtet die ETH Zürich am Montag. Vorbild für „C. crescentus-2.0“ ist das natürlich vorkommende, ungefährliche Bakterium namens Caulobacter crescentus, das sich in Gewässern wie im Zürichsee findet. Sein Genom umfasst rund 4000 Gene, von denen aber nur rund 680 überlebenswichtig sind. Dieses sogenannte „Minimalgenom“ hat ein Team um die Brüder Matthias und Beat Christen von der ETH Zürich am Computer umgeschrieben, in Teilstücken synthetisiert und nach Funktionstests zusammengebaut, heißt es im Fachblatt PNAS.