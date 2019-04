Auf den Spuren von Marcel Hirscher

Beim Finale des Salzburger Ski-Landescups in Großarl gaben 150 Nachwuchs-Hoffnungen noch ein letztes Mal in dieser Saison Vollgas. Die Sieger dieses Bewerbs dürfen sich zurecht Hoffnungen auf eine Weltcup-Karriere machen. So dominierten von 2002 bis 2004 Marcel Hirscher und Anna Fenninger (jetzt Veith).