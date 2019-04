Nur nicht kratzen!

„Beide Maßnahmen kommen auch als Langzeittherapie zum Einsatz: 1 mal täglich abends an mehreren Tagen bei akutem Schub. Nach Abheilung als Erhaltungstherapie an den Problemstellen mittel- oder langfristig 1 mal täglich abends an zwei Tagen in der Woche über mehrere Wochen anwenden - auch wenn die Haut schon in Ordnung ist. Bei vorzeitigem Absetzen besteht die Gefahr eines raschen Rückfalls!“, warnt Prim. Sepp. Weitere Maßnahmen: Antihistaminika bei leichten allergischen Beschwerden. Als vielversprechende neue Therapie nennt der Facharzt Biologika, die seit kurzem für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis als Spritze erhältlich sind. Für Erwachsene auch UV-Bestrahlungen.