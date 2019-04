Ein neuer Pfarrer für die Festungsstadt

Michael Blassnigg wurde im Jahr 1961 geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Aurach bei Kitzbühel. Er besuchte die HTL für Betriebstechnik in Hallein und arbeitete danach in der Skifabrik Kneissl in Kufstein. Nach seinem Theologiestudium in Salzburg und Würzburg war Blassnigg für ein halbes Jahr als Diakon im Jugendhaus der Caritas in Wien und ein Jahr in der Pfarre Mariapfarr im Lungau tätig.