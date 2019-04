Bürgermeister eröffnet Wiener Schanigartensaison

Rund 3500 Gast- und Schanigärten in Wien

Die Wiener und ihre Gäste können sich an rund 3500 Gast- und Schanigärten erfreuen. Nicht völlig ungetrübt war die Freude zuletzt bei der Wirtschaftskammer. Das neue Gastgarten-Zonenmodell mit lageabhängigen - und teils erhöhten - Tarifen sorgte für Kritik. Diese dürften im Vieraugengespräch am Montag Thema gewesen sein. Er werde mit dem Bürgermeister bei einem kleinen Kaffee über „ein paar Wünsche“ der Wirte reden, kündigte Ruck nämlich an.