Husqvarna Svartpilen 701: Erfrischend anders!

Doch das Bike sieht nicht nur gut aus, es fährt sich auch so. Wofür in erster Linie ein alter Bekannter verantwortlich zeichnet. Das auch in der 701 Supermoto bzw. Enduro sowie den KTM-690er-Modellen Duke, Supermoto und Enduro verbaute Aggregat mit seinen 692,7 ccm Hubraum ist ein Garant für Einzylinder-Fahrspaß auf höchstem Niveau. 75 PS mit einem Drehmoment von 72 Nm bei 6750/min leistet der stärkste Single auf dem Markt in seiner aktuellsten Ausbaustufe in der Svartpilen und ist dabei längst nicht mehr das schwer zu bändigende Biest vergangener Tage, sondern besticht durch eine kaum für möglich gehaltene Laufruhe.