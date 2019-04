Private Besucherzählung sorgt für großen Ärger

Die Zählung der Besucher am Wiesenmarkt sorgt für viel Aufregung in der Gemeinde St. Veit. Bürgermeister Gerhard Mock soll von der Privatzählung, die von Winfried Stark durchgeführt wurde, nichts gewusst haben. Für Mock ist die Vorgangsweise rechtswidrig. Stark habe am Markt nichts mehr zu suchen. Auch für Wiesenmarkt-Referent und Vizebürgermeister Rudi Egger werde es Konsequenzen geben.