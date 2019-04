Eckwand: Mit Skiern und Filmkamera

Und wir starteten unsere Skitour auf die 2236 Meter hohe Eckwand frühmorgens vom Parkplatz im Seetal (1883 Meter), das über die kurvenreiche Goldeck-Bergstraße erreichbar ist. „Mein Opa hat mich schon als Kind mit auf die Jagd genommen und so bin ich in die Berge gekommen“, verrät uns Lukas, der in seinen Heimatbergen Latschur, Eckwand, Staff und Goldeck laufend Touren unternimmt, wenn er nicht gerade in Innsbruck studiert, oder seine eigenen Projekte sportlich und mit Kameras umsetzt. Wir steigen hinunter zur Kappelleralm und Gusenalm und weiter in Richtung Eckwand - bei herrlichem Bergwetter. „Das Leben kann so schön sein“, schwärmt Lukas.