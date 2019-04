„Swatting“-Anrufer zu 20 Jahren Haft verurteilt

In den USA ist ein Mann zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er einen sogenannten Swatting-Anruf getätigt hatte, in dessen Folge ein Unbeteiligter ums Leben kam. Auslöser war ein Streit um eine Wette in Höhe von 1,50 US-Dollar im Videospiel „Call of Duty: WW2“ gewesen.