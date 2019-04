Reform: Neue Chefs für die fünf Krankenkassen

Neue Kräfteverhältnisse in den Kassen

Mit der Reform ändern sich auch die Kräfteverhältnisse in den Kassen: Schon in den Überleitungsgremien werden jeweils sechs Arbeitgeber- und sechs Arbeitnehmervertreter sitzen. Mit Anfang 2020 werden diese Überleitungsgremien in identer personeller Besetzung automatisch in den jeweiligen Verwaltungsrat übergehen. Trotz der Parität zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hat sich die türkis-blaue Regierung eine Mehrheit gesichert. Der Überleitungsausschuss soll jedenfalls alle Entscheidungen, die derzeit „kontrollversammlungspflichtig“ sind und die Weichenstellungen für die Zukunft betreffen, fällen.