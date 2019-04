Wegen Vandalismus: WC-Verbot für 40 Buslenker

Betroffen sind von der Maßnahme Auftragslenker der Firmen Postbus und Gschwindl. Sie sind für die Wiener Verkehrsbetriebe auf den Linien 16A, 67A und 67B unterwegs und haben in der Alaudagasse ihre Endstation. Die Busfahrer sind schockiert. Durch das Betretungsverbot können sie in ihren kurzen Pausen nicht einmal mehr aufs WC gehen. Die nächste öffentliche Toilette ist (hin und retour) zwölf Gehminuten entfernt. „Dann können wir unseren Fahrplan nicht einhalten“, sagt ein Fahrer, der anonym bleiben will. Für Verspätungen wurden angeblich dienstrechtliche Sanktionen angedroht.