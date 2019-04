Spuck-Attacke: FPÖ ortet „Aktion à la Silberstein“

„Das ist mein Land, du Hure. Die FPÖ schmeißt euch alle raus“, beschimpfte, wie berichtet, eine Frau die junge Muslima. Das Mädchen mit Kopftuch entgegnet, in Österreich geboren worden zu sein. Am Ende wird sie von der Frau angespuckt. Das Video der Attacke sorgte für Entsetzen. Der Kanzler gab mahnende Worte: „In Österreich stehen wir für ein friedliches Miteinander aller Religionen“, so Kurz. Doch der Koalitionspartner hält nichts von „Miteinander“.