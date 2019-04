Man und Frau wegen Wiederbetätigung angeklagt

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Montag ein Prozess gegen einen 29-Jährigen und eine 27 Jahre alte Frau begonnen. Ihnen werden Verstöße gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen - so habe der 29-Jährige laut Anklage ein Foto gepostet, auf dem er und seine Mitangeklagte den Hitlergruß zeigen, außerdem habe der Mann einschlägige Tätowierungen zur Schau gestellt.