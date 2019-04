Das Wiener Kulturzentrum WUK braucht Ihre Hilfe

Das Wiener Kulturzentrum WUK ist seit vielen Jahren ein bunter Hotspot für die nationale und internationale Kunst- und Musikerszene in unterschiedlichsten Sparten. Diesen Sommer muss das altehrwürdige Gebäude aber dringend saniert werden, wodurch in einem ersten Schritt rund 850.000 Euro aufgebracht werden müssen. Nach mehr als 160 Jahren intensiver Nutzung ist die umfassende Sanierung des denkmalgeschützten Hauses in der Währinger Straße unumgänglich. In der ersten Tranche müssen die elektrischen Anlagen und die Beleuchtung der Fluchtwege erneuert werden. Ansonsten droht der Location über kurz oder lang die Gefahr, zusperren zu müssen.