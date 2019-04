ÖFB-Rekordtorschützin Nina Burger hört auf

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss in Zukunft ohne ihre Rekordtorschützin und Rekordspielerin auskommen. Nina Burger beendet nach der laufenden Saison ihre Profikarriere. Das gab die Stürmerin am Montag etwas überraschend auf einem Pressetermin in Wien bekannt. Die 31-Jährige hatte nach der erfolgreichen EM 2017 in den Niederlanden immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.