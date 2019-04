„Miss Tattoo“ darf nicht Polizistin werden

Ihr Köper ein Gesamtkunstwerk, ihre Kondition besser als von so manchen aktiven Beamten - aber Polizistin darf Käthe B. so nicht werden. Für die vielmalige „Miss Tattoo“ aus Wien platzte beim letzten Tag der Aufnahme vor dem Amtsarzt der Traum vom Dienst in Uniform - sie hat zu viele „Peckerln“ …