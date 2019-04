Boot abgetrieben: Zwei Camper und Hund gerettet

Die Wasserretter starteten in Kennelbach und kamen nach einem halbstündigen Fußmarsch bei den beiden Männern an. Der festsitzende 34-Jährige wurde an einen Retter angeleint, um die Bregenzer Ach queren zu können. Die zwei 34-Jährigen wurden nach der Erstversorgung an das Rote Kreuz übergeben, sie kamen mit einer Unterkühlung und Prellungen davon.