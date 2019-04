Weimann-Show: „Das Team ist noch nicht abgehakt!“

Der vor 12 Jahren von Rapid auf die Insel gewechselt war, mit seiner Truppe in der Championship bei einem Spiel weniger nur einen Punkt Rückstand auf die Play-off-Plätze hat. „Die sind das Ziel – und dann will ich nach zwei verlorenen Halbfinal-Duellen mit Derby endlich in das MillionenFinale um die Premier League nach Wembley“, so der Außenstürmer. Im Vorjahr berechnete die „Sports Business Group“ vom internationalen Wirtschaftsprüfer und Berater Deloitte den Wert des Sieges dank TV-Einnahmen und neuer Werbe-Verträge im Finale auf rund 182,7 Millionen Euro!