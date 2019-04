Zahl der ertrunkenen Flüchtlinge stark gesunken

UNHCR fordert neue Rettungsinitiative

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR forderte daher am Wochenende neue Maßnahmen zur Rettung von Menschen aus Seenot. „Es braucht mehr Schiffe, egal, wer sie stellt - in den Gewässern zwischen Libyen und Europa, dort wo Menschen ertrinken“, sagte der Vertreter von UNHCR in Deutschland, Dominik Bartsch, der „Welt am Sonntag“. Die Seenotrettung sei „ein humanitärer und rechtlicher Imperativ, der in internationalen Übereinkommen festgeschrieben ist“.