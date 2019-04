Fliegende Schrotflinte pustet Drohnen vom Himmel

Der Rüstungsanalyst Sam Bendett mutmaßt gegenüber dem IT-Portal, dass die Abfangdrohne eine Reaktion der Russen auf Vorfälle in Syrien sein konnte, wo die Terrormiliz IS russische Truppen mit selbstgebauten Sprengstoffdrohnen attackiert haben soll. Abfangdrohnen sind aber auch im zivilen Bereich ein Thema, um sensible Anlagen wie Kraftwerke oder Flughäfen vor unerlaubten Überflügen zu schützen.